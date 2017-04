Microsoft fermera CodePlex d'ici la fin de l'année

Microsoft va stopper CodePlex. Il ne sera plus possible de créer de nouveaux projets sur cette plate-forme qui disparaîtra définitivement le 15 décembre. Le géant technologique conseille aux développeurs de se tourner vers la concurrente GitHub, et collabore avec cette plate-forme pour créer des outils destinés à faciliter la migration.

CodePlex avait vu le jour en 2006 sous la forme d'une bibliothèque, où les développeurs pouvaient placer et partager leur code open source. Initialement, elle se présenta comme une alternative synoptique à SourceForge. Mais lorsque la concurrente GitHub arriva sur le marché en 2008, elle s'avéra cependant encore meilleure. Selon Microsoft, cela faisait quelque temps déjà que l'intérêt pour CodePlex diminuait. Depuis 2015, Microsoft place du reste elle-même ses projets sur les serveurs de GitHub, qui est aujourd'hui devenue la principale plate-forme open source.