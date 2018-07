Microsoft engrange des milliards de bénéfice grâce au nuage

Le trimestre écoulé, Microsoft a pu profiter d'une plus importante demande en matière notamment de stockage mémoire via internet. Les services 'cloud', les logiciels fournis via le net et la suite Office ont littéralement boosté tant le chiffre d'affaires que le bénéfice du groupe technologique.