Microsoft demande un peu de patience pour sa Windows 10 Creators Update

Bref, Microsoft invite les utilisateurs dépourvus d'une formation technique à ne pas télécharger et installer eux-mêmes la mise à jour. L'entreprise ne déploie en effet la nouvelle version que progressivement pour ne pas causer de problèmes.

Car les systèmes plus anciens surtout pourraient connaître des difficultés avec l'update. Pour les appareils plus récents, cela pose moins de problèmes. L'un des obstacles potentiels, c'est que certains émetteurs Bluetooth ne fonctionnent ensuite plus correctement, ce qui empêche le PC d'établir encore une connexion avec les appareils périphériques.

Dans un message posté sur son blog, Microsoft demande explicitement de ne télécharger la Creators Update que si Windows 10 le propose lui-même. L'entreprise s'empresse cependant d'ajouter que la mise à jour reste disponible pour les utilisateurs, qui ont une bonne connaissance technique et qui sont prêts à remédier à un certain nombre de manquements de leur système. Si vous êtes de ceux-là, vous pouvez télécharger l'update ici. Quant aux autres, ils devront encore faire preuve d'un peu de patience, avant de faire connaissance avec les nouvelles fonctions.