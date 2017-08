Microsoft cesse de vendre la Xbox One originale

Microsoft interrompt la vente de sa Xbox One. L'entreprise espère que les gens opteront pour la nouvelle Xbox One X, une version plus puissante du même appareil. Cet arrêt s'avère particulièrement rapide, puisque la nouvelle version ne sera mise en prévente que la semaine prochaine. Selon Microsoft, il s'agira là de la console de jeu la plus puissante au monde.

La Xbox One était arrivée en 2013 sur le marché. Son introduction n'a cependant pas rencontré le succès escompté: nombreux furent ceux en effet qui laissèrent de côté la Xbox One au profit de la PlayStation 4 du concurrent Sony. La PlayStation 4 en est du reste déjà à une version améliorée: la PlayStation 4 Pro. Sony continuera, elle, de proposer les deux modèles.