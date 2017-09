Microsoft 365 fortement étendu sur le plan sécurité, mais aussi avec LinkedIn

Lors de Microsoft Ignite à Orlando, la conférence annuelle au cours de laquelle le géant technologique réunit clients professionnels et informaticiens, Microsoft accordera surtout la priorité à son service 'cloud'. Microsoft 365 est la version basée abonnement du software de Microsoft, et les entreprises, indépendamment du type d'abonnement choisi, peuvent bénéficier d'Office 365, de Windows 10 et de services de mobilité professionnels.

Ce service 365 est assez nouveau d'après les normes Microsoft et reçoit à présent une couche de sécurité supplémentaire. Il y a d'abord Cloud App Security permettant au département IT d'examiner et d'indiquer lui-même comment les collaborateurs utilisent les différents applications dans le nuage. Ce faisant, le géant technologique confie de nouveau un tant soit peu le contrôle que les administrateurs possédaient dans les systèmes internes précédents, mais cette fois dans un environnement 'cloud'. Généralement, l'IT ne sait en effet absolument pas si les collaborateurs utilisent les applis dans le nuage et ce qu'ils en font, surtout s'ils recourent à des acteurs tiers pour transférer des documents par exemple. Avec Cloud App Security, le département IT pourrait ainsi décider si des utilisateurs peuvent invoquer certaines applis dans le nuage et/ou s'ils peuvent alors télécharger des documents ou non de ce service.

En outre, Microsoft appliquera aussi avec Azure Advanced Protection une analyse comportementale sur sa plate-forme 'cloud'. Dans ce but, elle utilisera l''Intelligent Security Graph' basé sur l'expérience de Microsoft avec, selon ses dires, pas moins de 450 milliards d'authentifications par mois dans Azure notamment. Voilà qui débouchera entre autres sur un score de risque pour chaque 'identité' professionnelle. Le service Azure Advanced Protection vérifiera qui visionne quels documents et quand, et tentera, en combinaison avec ce graph, de scanner tout comportement inhabituel.

LinkedIn

Mi-2016, Microsoft a racheté la plate-forme sociale LinkedIn pour quelque 26 milliards de dollars, et les premières intégrations sont entre-temps un fait, même si elles ne vont pas directement améliorer le monde... Il s'agit notamment d'une intégration entre Microsoft Graph et LinkedIn Graph, qui devrait faciliter quelque peu la vie des employés de bureau. "C'est ainsi par exemple que du contenu LinkedIn pourra être incorporé à votre profil Office 365", explique Frank X. Shaw. "Si vous participez à une interview par exemple, vous pourrez visionner dans votre Outlook des informations LinkedIn sur la personne que vous allez rencontrer."