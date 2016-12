Michel Van Bellinghen est le nouveau président de l'IBPT

Michel Van Bellinghen présidera donc l'IBPT au cours des six prochaines années. L'homme a déjà écrit toute une histoire chez le régulateur. Il y a en effet travaillé de 1997 à 1999 en tant que conseiller et entre 2003 et 2009, ainsi que brièvement en 2013 en tant que membre du conseil d'administration. Ces dernières années, il y était senior project manager.

Jack Hamande cède ainsi sa fonction de président, mais continuera de siéger au sein du conseil d'administration. Axel Desmedt et Luc Vanfleteren renouvellent également leur mandat.