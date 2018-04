Merkator s'empare de NetworkMining

Merkator est un fournisseur de solutions de 'geospatial asset management' et collabore de ce fait avec des fournisseurs de logiciels géo-spatiaux et télécoms. L'entreprise occupe une soixantaine de personnes. Son département R&D se situe à Bruxelles. Elle dispose aussi de représentations aux Pays-Bas.

De son côté, NetworkMining, qui a des filiales à Bruxelles et à Anvers, se focalise notamment sur l'infrastructure passive par fibre et câble, sur la technologie réseautique active, sur l'ethernet et sur les microondes.

"Ce premier rachat va nous permettre de mieux aider les opérateurs de réseaux à relever leurs défis actuels et futurs", déclare Geert De Coensel, directeur de Merkator, dans un communiqué de presse. Roland Leners, CEO de Networkmining, voit dans cette reprise la possibilité d'exploiter de manière optimale la géo-expertise de Merkator et de proposer ainsi à la clientèle une gamme plus étoffée.

Le montant du rachat n'a pas été communiqué. Ce qu'on sait en revanche, c'est que NetworkMining sera complètement intégrée à Merkator.