Mercedes veut introduire le taxi autonome d'ici trois ans

Le constructeur automobile allemand n'est pas le seul à faire ce genre de promesse. BMW et Ford se proposent eux aussi de faire de même d'ici 2021. Et ce, alors que des entreprises comme Uber, General Motors et Google veulent également prendre part à la course des véhicules autonomes. Toutes ces firmes considèrent les voitures autonomes comme un trajet les menant aux services lucratifs que sont les déplacements en taxi. Ce marché est provisoirement dominé par des services tels Uber, Lyft ou le chinois Didi, mais à l'avenir, il vaudra potentiellement beaucoup plus d'argent. En outre, Goldman Sachs a prévu que le marché global des véhicules autonomes et des systèmes d'aide à la conduite croîtrait de quelque 2,8 milliards d'euros en 2015 à pas moins de 272 milliards en 2035.

Le partenariat signé avec Bosch permettrait à Mercedes-Benz de libérer davantage de moyens pour développer des voitures autonomes. Voilà qui pourrait accélérer le processus de quelques années. Bosch est dès à présent l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'aide à la conduite au monde. Récemment encore, l'entreprise a conclu une alliance avec le producteur américain de matériel informatique Nvidia en vue de développer des systèmes pour les véhicules autonomes.

Les deux groupes entendent d'abord faire circuler leurs taxis-robots respectivement à San Francisco et dans la ville d'origine de Daimler, Stuttgart. "Dans une partie spécifique de la ville, les utilisateurs pourront avec leur smartphone solliciter une voiture automatisée partagée. La voiture se rendra alors d'elle-même à l'adresse de l'utilisateur", déclare-t-on chez Daimler via un communiqué de presse.