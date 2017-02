Medianeut change d'appellation

Medianeut existe depuis 2013 et a précédemment déjà récolté 300.000 euros. L'entreprise a été fondée par Dennis Vangeneugden et Alexander Mazurek. Elle occupe 7 personnes et est établie sur le Corda Campus d'Hasselt. Ces dernières années, elle s'est essentiellement focalisée sur la publicité numérique pour l'horeca, où elle dessert une trentaine de commerces.

Elle veut à présent s'étendre et permettre aux entreprises notamment de gérer de manière centralisée leur 'inhouse digital signage' (signalétique numérique interne) au moyen d'un outil en ligne de pilotage de plusieurs écrans.

Dans ce cadre, les données provenant de différents capteurs et appareils peuvent également être utilisées. Il s'agit ici entre autres du wifi, des beacons (mini-capteurs), des smartphones et d'autres applications IoT. Plus nombreuses sont les données, plus les outils de Nurama peuvent être exploités de manière ciblée.

Avec le capital récolté, Nurama va investir dans le développement de logiciels supplémentaires, dans la vente et le marketing. L'entreprise entend de cette façon aussi proposer ses services à l'échelle internationale.