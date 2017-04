Mastercard prépare une carte de crédit avec scanner d'empreintes digitales

La nouvelle technologie rendra peut-être superflus les codes pin. Les utilisateurs devront simplement poser le doigt sur le capteur tout en effectuant un paiement. La transaction sera alors automatiquement approuvée sans devoir recourir à un code pin. Voilà qui devrait rendre les paiements plus rapides et efficients. Selon Mastercard, le système a parfaitement fonctionné au cours des deux tests effectués. Si tout se poursuit comme prévu, le système sera déployé cette année encore dans toute l'Afrique du Sud. Des tests seront également effectués en Europe et en Asie.

Les scanners d'empreintes digitales sont généralement considérés comme une solution de paiement plus sûre que l'utilisation de codes pin. Le recours aux empreintes digitales n'est toutefois pas entièrement hermétique. Selon le journal britannique The Telegraph, des chercheurs des universités de New York et de Michigan State seraient en effet la semaine dernière encore parvenus à créer plusieurs 'empreintes digitales types' capables d'induire en erreur dans 65 pour cent des cas le scanner équipant les smartphones.