Mark Zuckerberg: 'Facebook ne me semble pas être un monopole'

'Partageriez-vous le nom de l'hôtel dans lequel vous avez passé la nuit?' Cette question du sénateur Dick Durbin a surgi au beau milieu de la session- marathon de cinq heures, durant laquelle deux commissions sénatoriales ont interrogé le CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Ce dernier sourit bêtement à la question et répondit 'non'. Et vos SMS de la semaine passée alors? Nouvelle réponse négative de la part de Zuckerberg. 'Je pense que c'est peut-être là le noeud du problème. Le droit au respect de la vie privée. Les limites au droit à la confidentialité. Et jusqu'à quel point il faut y renoncer dans l'Amérique moderne', déclare Durbin.

