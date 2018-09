Malines va diffuser des enterrements

L'actuel équipement audio et vidéo de la salle de recueillement est en train d'être renouvelé. On y trouvera un nouveau système plus facile d'emploi, qui répondra aux attentes et aux desiderata des entrepreneurs de pompes funèbres. Le nouveau système disposera aussi d'une camera, afin de permettre les diffusions en direct.

"Le nouveau système permettra aux personnes dans l'impossibilité d'être présentes à la cérémonie d'adieu, de pouvoir quand même la suivre, que ce soit de l'étranger, d'un hôpital ou pour toute autre raison", explique l'échevin en charge des cimetières Marc Hendrickx (N-VA).

Les entrepreneurs de pompes funèbres et le personnel communal seront formés pour pouvoir utiliser la technologie. Le système coûtera 13.198,46 euros à la ville. Le nouvel équipement sera installé au cours de ce mois de septembre et sera donc bientôt opérationnel, une fois que les entrepreneurs de pompes funèbres auront reçu les explications adéquates.