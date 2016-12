Lynda.com, filiale de LinkedIn, modifie des mots de passe après une intrusion

"Récemment, nous avons constaté qu'une tierce partie a sans la moindre autorisation pu accéder aux données de Lynda.com, notamment des données de contact et des formations suivies. Nous vous en informons par mesure de précaution", déclare-t-on chez Lynda.com. Provisoirement, aucun mot de passe n'a été volé.

En tout, les données de 9,5 millions d'utilisateurs de Lynda.com seraient stockées dans la base de données. Tout le monde recevra donc le message susmentionné. L'entreprise a en tout cas pris des mesures pour mieux protéger les comptes de ses utilisateurs.

C'est en avril 2015 que Lynda.com avait été rachetée par LinkedIn pour un milliard et demi de dollars. Un an plus tard, LinkedIn fut elle-même reprise par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars. (ANLP/PVL)