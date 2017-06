Lyft sur le point de collaborer avec Jaguar

Lyft a en avril recueilli un demi-milliard de dollars lors d'une vaste phase de financement. 25 millions de dollars émanaient de Jaguar Land Rover, une composante du groupe indien Tata, qui avait précédemment déjà investi dans Uber, le concurrent de Lyft.

Uber et Lyft sont respectivement les numéros un et deux aux Etats-Unis pour ce qui est de proposer des déplacements en taxi au moyen d'une appli. Ces entreprises, qui sont également actives dans bien d'autres pays, sont en outre impliquées dans une course au coude à coude dans le domaine des voitures autonomes. Toutes deux veulent à terme proposer des déplacements avec des voitures sans chauffeur.

La technologie requise pour ce faire, Lyft ne la développera pas elle-même. Elle envisage en effet d'utiliser le software de nuTonomy et de Waymo (une entreprise soeur de Google impliquée dans un procès l'opposant à Uber). Le fait que Jaguar se lie à présent à Lyft, signifie que le constructeur automobile pourra également profiter des collaborations en cours entre cette entreprise et les développeurs de technologies pour les voitures autonomes.