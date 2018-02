Luc Verbist, nouveau directeur de la structure ICT de Greenyard

Luc Verbist est depuis le 1er février corporate director ICT chez Greenyard. Dans cette fonction, il assumera entre autres la responsabilité des synergies au niveau du groupe en matière d'infrastructures ICT et d'applications.

Greenyard Foods, dont le siège central se trouve à Sint-Katelijne-Waver, est une entreprise qui a crû grâce à de nombreux rachats. Il en résulte que son département ICT est aujourd'hui assez fragmenté. "Au niveau de l'ensemble du groupe, 120 personnes travaillent dans l'ICT, mais elles sont réparties dans différents pays. Nous oeuvrons de manière décentralisée, mais avec une direction centrale", explique Verbist à Data News.

"Si les environnements ICT se ressemblent, c'est purement fortuit", ajoute Verbist. Voilà pourquoi il y a notamment un besoin de synergies et d'un département applications commun.

Dans son nouveau rôle, Verbist fera rapport au COO Carl Peeters, lequel était CFO jusqu'à la semaine dernière, mais qui dirige à présent l'entreprise conjointement avec le CEO Hein Deprez après un changement directorial.

Luc Verbist est surtout connu pour son parcours chez De Persgroep, où il fut CIO de 1998 à 2016. Avant cela, il travailla pendant dix ans pour VUM (devenu ensuite Corelio et qui fait aujourd'hui partie de Mediahuis). Précédemment encore, il fut actif chez Mercator Verzekeringen (aujourd'hui Baloise). En 2012, Data News le désigna CIO of the Year. Par la suite, il fut aussi nommé European CIO of the Year chez Insead et Cionet.