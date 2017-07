Louis Vuitton présente sa smartwatch

Nommées Tambour Horizon, ces montres existent en six modèles différents. Les prix démarrent à 2 300 euros pièce, mais il existe également un modèle à partir de 2 800 euros. Les montres fonctionnent sous Android Wear et disposent d'un espace de stockage de 4 Go et d'une mémoire vive de 512 Mo. Elles sont équipées d'un gyroscope, d'un microphone et d'un capteur de lumière, mais ne possèdent pas de cardiomètre. Les clients bénéficient également de fonds d'écran exclusifs et d'applications de voyages de luxe préinstallées. Même le chargeur porte la griffe de Louis Vuitton