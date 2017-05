Louez votre propre majordome avec une appli belge

Grâce à cette appli pour smartphone, vous pouvez louer quelqu'un pour effectuer des travaux domestiques comme du jardinage, de la surveillance d'animaux domestiques ou faire la vaisselle. "Le temps est quasiment la seule chose qu'on ne puisse acheter... Les longues journées de travail et les situations routières stressantes dans les grandes villes telles Bruxelles nous ont incité à concevoir cette appli 'butler'", explique son fondateur Christopher Degraeve. "Nous aspirions à une plate-forme mobile agréable, rapide et conviviale, capable de rendre la vie des Bruxellois plus avenante et simple."

Si vous voulez louer les services d'un majordome, il vous suffit d'ouvrir l'appli et d'y insérer une demande. Les majordomes proches de chez vous pourront alors découvrir votre offre et choisir ou non de l'accepter. Après lui avoir signifié l'endroit, l'horaire et la somme d'argent maximale que vous souhaitez débourser, le majordome se mettra au travail. Le paiement ne se fera qu'une fois la tâche terminée.

Actuellement, il y a quelque deux cent majordomes disponibles sur Bruxelles. Le corps de majordomes se compose d'étudiants qui travaillent conformément à la loi d'économie partagée. A terme, 'Your Private Butler' souhaiterait étendre la plate-forme à 500 fournisseurs de services. L'appli peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store et n'est provisoirement disponible que pour iOS.