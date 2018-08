Logitech s'empare de Blue Microphones pour 117 millions de dollars

Blue Microphones existe depuis 1995 déjà et est située en Californie. L'entreprise fabrique notamment les micros Yeti et Snowball à des fins d'enregistrements musicaux professionnels, de podcasting et de streaming. Ces micros coûtent entre 60 et 4.000 dollars et n'ont jamais encore été vraiment commercialisés en dehors des Etats-Unis. Vu le marché mondial croissant de YouTubers et autres podcasters, Logitech envisage cependant du potentiel dans cette marque. Elle a déboursé 117 millions de dollars cash pour la racheter. Blue Microphones contribuera ainsi à élargir encore la vaste gamme de Logitech, à côté d'Ultimate Ears, Jaybird et Astro Gaming.