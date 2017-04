LinkedIn compte 500 millions de membres

LinkedIn existe depuis 2003, est entré en Bourse en 2011 et a été racheté par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars en juin de l'année dernière. Le site est surtout connu pour ses profils d'utilisateurs et ses CV numériques, mais il mise ces dernières années pleinement aussi sur les offres d'emploi et les services de chasseur de têtes. Selon l'entreprise, on y trouverait ainsi dix millions d'emplois actifs.

Depuis cette semaine, le réseau social compte donc 500 millions de membres. Cela représente une forte croissance, quand on sait que l'entreprise en possédait 433 millions début juin 2016, au moment où elle fut reprise par Microsoft. LinkedIn applique depuis des années déjà une stratégie de recrutement agressive, par laquelle le service explore volontiers votre boîte mail, pour présenter ensuite chaque adresse e-mail possible, y compris celle de votre... grand-mère entre-temps décédée, sous forme de contact professionnel. Voilà qui a permis d'augmenter notablement le nombre d'inscriptions.

Utilisateurs actifs mensuels

Ce que LinkedIn ne dit par ailleurs pas, c'est qu'une petite partie de ce demi-milliard se trouve effectivement sur la plate-forme. Il y a un an, peu avant le rachat par Microsoft, il n'y avait ainsi que 106 millions d'utilisateurs qui y étaient actifs au moins une fois par mois, soit moins de 25 pour cent du nombre total de membres.

Même si tous les nouveaux membres qui sont entre-temps venus s'ajouter, étaient des membres actifs, le nombre réel d'utilisateurs serait encore inférieur à 200 millions. Par comparaison, Twitter compte 313 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et Facebook 1,74 milliard.