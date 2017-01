LG présente un téléviseur ultramince, et Google intègre l'AI à la TV

Le téléviseur ne fait même pas 2,6 millimètres d'épaisseur dans sa version de 65 pouces. Ce concept crée l'illusion de regarder par la fenêtre plutôt que la TV'', selon LG, qui n'a mentionné aucun prix.

Au CES, Google annonce pour sa part des projets TV. Elle introduit ainsi son Google Assistant dans une TV Android. Cela signifie que les téléviseurs et les décodeurs équipés d'Android 6 ou 7 disposeront désormais de la commande vocale. Android Wear 2.0 (prévu cette année) et le système d'info-divertissement Android pour la voiture intégreront aussi Google Assistant.

Sony y va également de quelques révélations AV au salon CES. L'entreprise annonce entre autres un lecteur blu-ray 4K UHBD. L'UBP-X800 pourra scinder l'audio et la vidéo sur des câbles HDMI séparés, ce qui devrait réduire les interférences. Il reviendra à quelque 400 euros. Sony présente en outre le HT-ST5000 soundbar incorporant Spotify Connect, NFC, Bluetooth et Chromecast, ainsi que le récepteur AV STR-DN1080. Ces appareils coûteront respectivement 1.500 et 800 euros.