LG G6: grand écran pour petites... mains

Le G6 est équipé d'un écran de 5,7 pouces à rapport d'image 18:9. Cela signifie que l'appareil est un peu plus long, mais moins large, ce qui fait qu'il tient aisément dans la paume de la main ou dans une poche de pantalon ordinaire.

Sous le capot moteur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 821, 4 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. Sa batterie a une capacité de 3.300 mAh. L'appareil pèse 148,9 grammes.

Par rapport à son prédécesseur, le G5, le G6 est un demi-pouce plus grand, un peu plus mince et est aussi étanche et résistant à la poussière (IP68), une première pour un smartphone de LG. La version européenne de l'appareil dispose de Quickcharge 3.0 permettant de recharger à moitié la batterie en trente minutes.

LG a équipé le G6 de deux objectifs de 13 méga-pixels à l'arrière (le G5 en proposait deux de 16 et 8 méga-pixels. L'appareil photo en façade est de type 5 méga-pixels. Les deux appareils photo offrent un mode 'ultra wide' (100 degrés à l'avant et 125 degrés à l'arrière), afin de pouvoir réaliser des photos larges. Les prises de vue s'affichent en outre rapidement sur la moitié inférieure de l'écran, ce qui est pratique pour savoir si la photo que vous venez de faire en vaut la peine ou non.

Le format d'image spécial signifie également que les vidéos ou les jeux doivent s'adapter à l'autre écran. Mais LG apporte la nuance, selon laquelle Netflix notamment diffuse déjà ce format. LG fournit aussi d'origine six jeux gratuits adaptés au 18:9, à savoir Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Cookie Jam, Genies & Gems, SimCity BuildIt et Crossy Road.

Le LG G6 se trouvera dans les magasins belges aux environs de la première semaine d'avril. C'est surtout la version argentée qui sera commercialisée chez nous. Aucun prix n'a encore été cité. Il y a deux semaines, l'entreprise présentait déjà deux nouvelles montres connectées, dont les prix sont, eux, bien connus: 249 euros pour la LG Watch Style et 349 euros pour la LG Watch Sport, qui dispose de fonctions GPS même sans smartphone.