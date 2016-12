LG fait flotter en l'air son tout nouvel haut-parleur Bluetooth

Ce haut-parleur est fourni conjointement avec une station de base qui veille à ce qu'il reste suspendu dans l'air. C'est possible grâce à des électroaimants incorporés: le haut-parleur plane donc dans l'air en cours d'utilisation. Le PJ9, comme il s'appelle, reproduit les sons aigus, alors que la station de base sert de subwoofer.

Le haut-parleur peut planer 10 heures durant et lorsqu'il a besoin d'être rechargé, il revient en douceur vers la station de base. Il fait alors nettement moins bonne impression, mais continue malgré tout de reproduire la musique.

Il ne s'agit pas là du premier haut-parleur flottant car un certain nombre d'autres modèles ont déjà été présentés ces dernières années, mais c'est la première fois qu'un grand fabricant en lance un sur le marché.

On ne sait pas encore clairement combien le haut-parleur Bluetooth coûtera et quand il sera commercialisé. La semaine prochaine, LG donnera sans doute plus de détails à ce propos lors du salon technologique CES de Las Vegas.