Les ventes de véhicules électriques en forte hausse en Belgique

Voilà ce qui ressort d'un rapport de l'association européenne des constructeurs automobiles ACEA. Par rapport au premier trimestre de 2016, les ventes en Belgique sont passées de 2.217 voitures électriquement rechargeables à 3.141 cette année, soit une hausse de 41,7 pour cent.

Les ventes de voitures électriques hybrides, qui peuvent être branchées sur une prise de courant, ont elles aussi connu une progression substantielle de 65,4 pour cent en Belgique. C'est également le type de voiture le plus vendu en nombres absolus avec 4.246 exemplaires écoulés au premier trimestre de 2017. Les voitures rechargeables entièrement électriquement sont encore et toujours les moins vendues avec 788 exemplaires au premier trimestre de cette année.

Sur les principaux marchés européens, la plus forte progression a été enregistrée en Allemagne, où on a vendu 76,6 pour cent de voitures rechargeables électriquement en plus. Les ventes des voitures rechargeables purement électriquement ont même plus que doublé en Allemagne pour passer de 2.332 à 5.060 exemplaires, ce qui représente une hausse de 117 pour cent.

Le groupe belge de recyclage de matériaux et de technologies Umicore entend réagir à ces ventes en progression. Il a annoncé vouloir investir 300 millions d'euros supplémentaires dans sa capacité de production de matériaux pour cathodes. Ces matériaux sont utilisés dans des batteries pour voitures hybrides et électriques.