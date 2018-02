Les ventes de smartphones pour la première fois en recul

Il s'agit là d'une nouvelle un peu troublante à la veille du Mobile World Congress, mais le fait est que les ventes de smartphones pourraient avoir dépassé leur apogée. Selon le tout récent rapport de Gartner, quasiment 408 millions de smartphones ont été écoulés au niveau mondial au cours du dernier trimestre de 2017, ce qui représente un recul de 5,6 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. C'est la première fois que Gartner observe une baisse sur ce marché, depuis que le cabinet d'analystes a commencé en 2004 à suivre de près les ventes de smartphones.

Selon Anshul Gupta, analyste chez Gartner, ce recul est dû à plusieurs facteurs. "Les gens sont moins vite enclins à échanger leur GSM pour un smartphone car la qualité des appareils 'ultra low cost' laisse trop à désirer. Ils préfèrent donc acquérir ce qu'on appelle des 'feature phones' dont la qualité n'est plus à démontrer." De plus, les utilisateurs possédant déjà un smartphone, optent pour des modèles plus coûteux, qui tiennent le coup plus longtemps.

Cela fait un petit temps déjà que l'on assiste à un ralentissement des ventes sur le marché des smartphones. Les géants technologiques éprouvent des difficultés à sortir de véritables innovations, ce qui fait que les appareils commencent toujours plus à se ressembler. Nombre de ces modèles deviennent aussi nettement plus coûteux, surtout aux Etats-Unis. Tout cela fait que les gens ne s'achètent plus un nouvel appareil chaque année.

Des chiffres publiés par Gartner, il ressort que Samsung domine encore et toujours ce marché et ce, malgré un recul de 3,6 pour cent de ses ventes entre les quatrièmes trimestres de 2016 et de 2017. L'entreprise a vendu 74 millions de smartphones au dernier trimestre de l'an dernier. Apple se classe deuxième avec 73 millions (en recul de 5 pour cent). Aux troisième et quatrième rangs sur le marché mondial, on trouve Huawei et Xiaomi, les deux seules entreprises en croissance du classement. Huawei a en effet écoulé 7,6 pour cent d'appareils en plus, alors que Xiaomi a progressé de pas moins de 79 pour cent. Cette dernière entreprise propose surtout des modèles bon marché, ce qui lui permet d'occuper une position en vue sur les marchés chinois et indien, selon Gartner.