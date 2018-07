Les smartphones, source d'inquiétude pour Samsung

Samsung est le plus important fabricant de smartphones, puces et téléviseurs au monde. L'entreprise estime que le résultat du deuxième trimestre devrait progresser d'un peu plus de 5 pour cent pour atteindre plus de 11,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires devrait pour sa part s'élever à 44,4 milliards d'euros, soit près de 5 pour cent de moins que l'an dernier. Les chiffres détaillés seront communiqués fin juillet.

L'importante division Puces de Samsung poursuit sa progression et devrait battre son septième record trimestriel d'affilée. Mais les analystes s'inquiètent de voir Samsung être mis toujours plus pression en raison des performances mitigées de sa division Mobiles. Diverses études montrent que le dernier smartphone Samsung Galaxy S9 Plus s'est moins bien vendu à l'échelle mondiale que l'iPhone 8 de son concurrent Apple. Cette contre-performance s'explique notamment par des ventes décevantes en Europe. Sur les grands marchés tels que la Chine et l'Inde, Samsung souffre de la concurrence de marques bon marché comme Xiaomi et Huawei.