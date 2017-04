Les Shadow Brokers révèlent les mots de passe des logiciels d'espionnage de la NSA

La fuite a été annoncée dans un message détaillé posté sur un blog. Le groupe y reconnaît qu'il révèle les mots de passe en question en guise de protestation après avoir perdu sa foi dans le leadership du président américain Donald Trump. Des experts en sécurité sont encore et toujours en train d'examiner les fichiers dévoilés, mais provisoirement, les données dévoilées ne semblent utiles que pour pirater des systèmes anciens ou peu utilisés.

'The Shadow Brokers' avaient défrayé la chronique en août 2016, lorsqu'ils avaient également dévoilé des données liées à la NSA et portant sur les points faibles de plusieurs pare-feu connus. Par la suite, ils avaient encore essayé de vendre l'ensemble des données à présent dévoilé pour un nombre de bitcoins représentant une valeur de quelque 6,9 millions d'euros. Comme cela ne marcha pas, le groupe fit ses adieux(!) en janvier dernier. A présent, le voilà qui referait surface. A en croire des commentaires publiés sur le site web de l'agence Reuters, il y aurait cependant des indices, selon lesquels il ne s'agirait pas de pirates, mais, tout comme Edward Snowden, d'un employé mécontent de la NSA.

Ce même Snowden a, dans une raction sur Twitter, indiqué que la fuite est loin de représenter la liste exhaustive des outils de piratage exploités par la NSA. Selon lui, la NSA doit immédiatement être capable de savoir d'où vient l'information et comment elle a été dérobée. La source de la fuite devrait donc être rapidement identifiée, ce qui fait que la révélation des données en question pourrait produire un effet inverse pour 'The Shadow Brokers'.

...much here that NSA should be able to instantly identify where this set came from and how they lost it. If they can't, it's a scandal.