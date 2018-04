Les problèmes techniques se poursuivent chez Argenta

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, Argenta a entamé "le remplacement du mécanisme de réplication qui provoquait des retards". Ces travaux devaient durer jusqu'à jeudi soir.

Mercredi, il est apparu que l'impact des travaux était trop important que pour encore utiliser l'internet banking en cours de journée, et ce dernier service ne fut donc activé que tard dans la soirée. Mais jeudi matin vers 8H30', ces canaux furent de nouveau fermés pour accorder la priorité à l'ouverture des agences et au trafic des paiements. "L'objectif est de redémarrer les autres canaux (internet banking et appli mobile), lorsque la capacité le permettra", annonce à présent la porte-parole d'Argenta, Christine Vermylen. "A ce stade, nous ne pouvons communiquer de timing exact, car la sécurité et l'exactitude priment sur la vitesse de l'implémentation."

Argenta insiste sur le fait que les clients peuvent toujours retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de billets, mais aussi payer leurs achats avec leur carte dans les magasins. Les soldes de tous les comptes ont été actualisés et sont corrects. Les virements urgents peuvent se faire via les agences et le centre de contacts.

Chez Argenta, les problèmes sont apparus après l'installation d'une nouvelle plate-forme bancaire durant le week-end pascal. Le redémarrage au terme de ces trois jours ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est ainsi qu'il y a eu des retards dans le traitement des versements, notamment des salaires, ce qui fait que certains clients ont été confrontés au message 'solde insuffisant' lors d'un paiement ou d'un retrait d'argent.

Pas la première panne après Pâques

Depuis 2011, c'est Cegeka qui se charge de la sous-traitance de la gestion de l'infrastructure IT d'Argenta. Ce contrat a du reste été prolongé de trois ans en 2017.

Ce n'est pas la première fois que l'internet banking se trouve paralysé quelques jours chez Argenta. Tel fut le cas déjà en 2012, également suite à des ajustements IT de grande échelle effectués lors du week-end prolongé de Pâques. Data News a demandé à Cegeka de quels problèmes techniques il s'agissait précisément cette fois, mais le fournisseur de services IT n'a pas souhaité réagir.