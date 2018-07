Les Pays-Bas interceptent une bande de pirates de l'hameçonnage qui visaient la Belgique

Avec l'arrestation de six Néerlandais installés à Almere et Hoofdorp notamment, la police néerlandaise pense avoir mis un terme aux agissements d'une bande spécialisée dans l'hameçonnage, plus spécifiquement axé sur des banques belges.