Les ordinateurs portables 2-en-1 Yoga de Lenovo embarquent Cortana et Alexa

Le Yoga 730 est un ordinateur convertible très mince qui, sur une simple rotation, peut être utilisé comme une tablette. Il se décline en variantes de 13 et de 15 pouces et grâce à ses micros, il convient pour exécuter à distance des commandes vocales via Alexa. Mais si vous préférez, vous pourrez évidemment aussi faire appel à Cortana à partir de Windows 10.

En outre, Lenovo fournit également un stylet avec l'appareil pour le travail plus en finesse. Les deux variantes sont disponibles en divers agencements de processeurs et de cartes vidéo, dont la Nvidia GTX 1050M qui offrira les performances graphiques les plus élevées.

Les deux ordinateurs portables sont équipés d'un panneau-écran 4K, mais en l'utilisant à la résolution maximale, la batterie se déchargera plus rapidement. En Full-HD, les nouveaux modèles Yoga peuvent chacun fonctionner 11 heures environ sur un accu en pleine charge. Selon Lenovo, ces performances restent constantes pour le modèle de 13 pouces, mais le notebook de 15 pouces fonctionne durant 9 heures en 4K.

De plus, l'entreprise chinoise présente son Yoga 530 de 14 pouces. Il s'agit là d'un appareil convertible plus économique, dont l'écran est de qualité moindre et qui n'est pas fourni avec un stylet. L'appareil conserve cependant le boîtier en aluminium et les fonctions d'assistance AI.

Les appareils Yoga 730 de 13 et de 15 pouces seront commercialisés dans notre pays à partir du mois de juin. Les prix n'ont pas encore été officiellement fixés, mais Lenovo nous a révélé qu'ils coûteront respectivement 999 et 1.099 euros environ. Le Yoga 530 sera disponible, lui, à partir de 599 euros.

Sur son stand au MWC, la marque chinoise présente aussi sa tablette Miix 630 à clavier amovible. L'appareil tourne initialement sur Windows 10 S et est toujours connecté à internet via LTE incorporé. Il tourne en effet sur la puce Snapdragon 835 qui a été adaptée à un environnement Windows. Lenovo avait lancé la Miix 630 plus tôt cette année lors du CES.