Les nouvelles TV 4K de Samsung se fondent dans leur environnement, à l'instar des caméléons

Samsung a présenté sa nouvelle gamme QLED de téléviseurs par voie de communiqué. L'entreprise n'a cependant encore révélé ni prix ni listes de spécifications, mais on peut quand même distinguer quelques gadgets étonnants sur ces appareils.

Le plus étonnant est l''Ambient Mode'. La firme sud-coréenne souhaite que ses téléviseurs apportent une plus-value à tout moment de la journée. Voilà pourquoi elle offre un accès rapide à un certain nombre de fonctions intelligentes populaires. C'est ainsi qu'il est possible de reproduire de la musique, de solliciter les infos et de recevoir des mises à jour en matière de trafic et de météo.

'Karma Chameleon'

Si vous n'utilisez pas la TV pendant quelque temps, un nouveau gadget veille à ce que le téléviseur se fonde complètement dans son environnement. Si vous voulez fixer la TV au mur, vous pouvez prendre une photo de l'emplacement précis où elle sera installée.

Ensuite et grâce au minuscule encadrement de l'écran, c'est comme si l'appareil devenait un élément du mur recouvert soit de peinture, soit d'un papier peint. Par ailleurs, il est possible de faire aussi apparaître des oeuvres virtuelles sur la TV avec le mur en arrière-plan.

'Screen burn'?

Une question nous taraude immédiatement l'esprit: comment Samsung va-t-elle esquiver le risque de ce qu'on appelle le 'screen burn' (brûlure ou décoloration de l'écran). Si des pixels affichent une même image pendant un temps assez long, le risque existe que cet affichage demeure permanent. On observe parfois un 'screen burn' sur des modèles d'exposition de smartphones dans les magasins d'électronique.

La solution peut consister à créer de manière subtile une nuance minimale dans l'image. Sur les appareils Android, de mini-déplacements des touches de fonction virtuelles permettent par exemple que les boutons 'home', 'back' et 'multitask' ne décolorent pas l'écran en permanence.

Connecteur unique

Autre fonction des nouveaux téléviseurs de Samsung: l''Invisisble Connection'. Le fabricant sud-coréen a, à l'entendre, mis au point une technologie, par laquelle tant l'image audiovisuelle que l'alimentation électrique passent par un seul et même connecteur. On ne sait du reste pas quelle norme est utilisée dans ce but, pas plus que les applications audiovisuelles supportées. Enfin, les nouveaux téléviseurs embarquent Bixby en tant qu'assistant intelligent.

Toutes les TV QLED offrent une résolution 4K, et les différents modèles se caractérisent par une diagonale oscillant entre 49 et 88 pouces.