Les neuf 'trépas' technologiques de 2016

L'année écoulée n'a pas seulement coûté la vie à un tas de vedettes, mais l'on a également enterré quelques technologies, entreprises et services. Voici donc les 'décès' technologiques les plus étonnants de 2016.













Le magnétoscope

Octobre 1969 - juin 2016

Comment çà, vous pensiez qu'il était mort depuis longtemps déjà? Sony, l'inventeur de l'un des premiers magnétoscopes à usage domestique, avait en effet il y a treize ans déjà interrompu la fabrication des appareils 'vcr' classiques. Jusqu'à cette année, l'on pouvait cependant encore en trouver de nouveaux, produit par l'entreprise japonaise Funai Electronics. Ce fabricant jette à présent aussi l'éponge sous la pression de ventes en recul. Si vous voulez continuer de reproduire d'anciennes cassettes vidéo de... Die Hard, ne perdez donc pas de temps ou tournez-vous vers eBay.













Yahoo! en tant qu'entreprise indépendante

Janvier 1994 - juin 2016

Yahoo!, ce géant internet qui, un jour, domina le monde entre AOL et Google, a été racheté cette année pour quelque cinq milliards de dollars par le géant télécom américain Verizon. Ce dernier s'empare ainsi d'un second morceau de nostalgie après AOL précisément. L'accord couvre aussi le service photos Flickr et la plate-forme de blog tumblr, tous deux faisant partie de Yahoo!. Voilà qui met fin à la chute abrupte de Yahoo! en tant qu'entreprise. En l'an 2000, sa valeur était estimée à 130 milliards de dollars, et en 2008, elle rejetait encore une offre de rachat de 45 milliards de dollars de Microsoft. L'entreprise a donc nettement perdu de sa superbe, mais possède encore un milliard d'utilisateurs, dont les données se sont quasiment toutes retrouvées à la rue suite à plusieurs piratages de sa base de données.













Le téléphone BlackBerry fabriqué par... BlackBerry

Janvier 1999 - septembre 2016

L'entreprise canadienne BlackBerry arrête ses activités de fabricant de téléphones. Après des années de perte, elle s'est reconvertie en éditeur de logiciels. BlackBerry, l'ex-RIM, est cette firme qui a rendu populaire l'e-mail mobile, surtout parmi les utilisateurs professionnels. Ses téléphones ont connu une période faste en 2007, juste avant la sortie du premier iPhone. A l'époque un tiers de tous les smartphones vendus étaient des BlackBerry, et l'entreprise n'était précédée que par Nokia à la pointe du marché. Ses appareils étaient aisément reconnaissables à leur mini-clavier, qui les rendait si populaires chez les politiciens et les célébrités super-actives. Barack Obama et Angela Merkel notamment en furent des fans. Bien que BlackBerry arrête donc de produire des téléphones, l'appellation BlackBerry a été cédée en leasing à d'autres fabricants qui peuvent donc apposer ce nom sur leurs appareils.













Picasa

Octobre 2002 - février 2016

Picasa, le gestionnaire de photos de Google, a été retiré de la circulation quasi discrètement début 2016 pour être associé à Google Photos. Cette appli est aujourd'hui disponible sur pratiquement toute plate-forme, et les utilisateurs qui avaient encore stocké leurs photos dans Picasa, peuvent à présent les retrouver là.













Pebble

Avril 2012 - décembre 2016

De Pebble, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas innovante. Elle a en fait vu le jour sous la forme d'un des premiers projets de financement participatif à succès sur Kickstarter, pour devenir ensuite rapidement l'une des premières petites entreprises à avoir pu rendre passionnant le concept de la montre connectée ou intelligente. Sur ce marché, Pebble fut cependant suivie, puis dépassée par des concurrents nettement plus imposants. Fitbit, actuellement numéro un du marché de la technologie portable, a racheté Pebble cette année. Le nouveau directeur a entre-temps déjà annoncé que l'appellation et même le support des gadgets existants allaient disparaître. C'en est donc bel et bien fini de Pebble.













Vine

Juin 2012 - novembre 2016 (?)

En novembre, Twitter a interrompu de manière inattendue son service de vidéos concises qui, ces dernières années, était devenu une source d'une espère très particulière de l'art du sketch. La plate-forme, qui offrait aux utilisateurs la possibilité d'envoyer des vidéos de 6 secondes maximum, permettra encore dans une phase de transition de visionner et de télécharger des vidéos. La plate-forme avait perdu une grande part de marché au profit de ses concurrentes Instagram, Facebook et SnapChat, qui proposent aujourd'hui aussi la vidéo. Après l'annonce, quelques repreneurs possibles du service se seraient manifestés. Il subsiste donc encore et toujours une chance que Vine revienne à la vie, à la manière d'un zombie.













Ara

Janvier 2015 - septembre 2016

Le téléphone modulaire de Google, surnommé Project Ara, n'a en réalité jamais vraiment décollé. Selon l'agence Reuters, Google aurait en septembre gelé les fonds pour le projet. L'entreprise entend mieux rationaliser son hardware. Le matériel de Google comprend notamment le Pixel, les Chromebook et le Google Nexus. L'entreprise entend également renoncer à cette dernière marque. Ara, dont le premier prototype avait été présenté en 2015, était un smartphone modulaire à sept réceptacles pouvant recevoir divers modules, à la manière des blocs Lego. Ce concept a entre-temps aussi été repris par la concurrence, dont Motorola.













Meerkat

Février 2015 - septembre 2016

L'appli de diffusion en direct qui, il y a quelques mois encore, passait pour la plus populaire dans son genre, a été très vite surclassée par Periscope de Twitter, puis par Facebook Live. Les auteurs de l'appli, Life on Air, ont à présent officiellement enterré le service et annoncent vouloir se focaliser sur leur nouveau projet Houseparty, un 'réseau social synchrone'.













Galaxy Note 7

Août 2016 - octobre 2016

Ce téléphone 'inflammable' est à la base de l'une des histoires technologiques les plus spectaculaires de l'année. C'est un bel exemple de la manière dont une firme technologique (ou d'une entreprise tout court) ne doit pas lancer un produit 'risqué' sous peine d'en subir les conséquences. Ce qui devait devenir le successeur d'un des modèles les plus populaires de Samsung, s'est très vite transformé en un fiasco explosif. Une série d'annonces 'oui-non', un rappel, puis quelques accus de remplacement inflammables plus tard, Samsung a décidé de renoncer définitivement à ce modèle.