Les mises à jour de Windows 10 s'installeront plus vite (semble-t-il du moins!)

La durée d'installation sera-t-elle dès lors abrégée? Pas vraiment. Mais on en aura l'impression. Windows 10 fait actuellement l'objet de deux importantes mises à jour environ par an avec en général de nouvelles fonctions. Le gros obstacle lors de leur installation, c'est que le PC doit redémarrer et est ainsi inutilisable pendant tout un temps.

C'est ce que Microsoft veut éviter à l'avenir. L'entreprise scindera par conséquent ses mises à jour en deux parties: en ligne, lorsqu'une mise à jour sera installée ou préparée, mais vous pourrez encore utiliser votre PC, et hors ligne, quand votre PC installera les mises à jour après le redémarrage, à votre bon gré.

L'adaptation consistera désormais lors d'une importante mise à jour en mode en ligne à la création d'un dossier temporaire contenant la nouvelle version de Windows. Avant, cela se faisait en mode hors ligne, ce qui fait que le PC était plus longtemps inutilisable.

Comment cela se traduit-il en chiffres? L'installation hors ligne de la Creators Update sortie il y a un an durait en moyenne 82 minutes. Cette durée fut ensuite ramenée à 51 minutes, soit 38 pour cent de moins. Mais pour la prochaine mise à jour prévue aux environs d'avril, cette durée ne serait plus que de 30 minutes en moyenne.

Ce genre d'installation ne sera cependant pas inférieur en durée car une grande partie de celle-ci sera désormais exécutée sur un PC utilisable. Mais comme cela se passera en toile de fond, la durée d'inutilisation du PC sera nettement plus courte. Microsoft promet que les installations se feront en priorité moindre, ce qui fait que l'impact sur les performances système restera limité.