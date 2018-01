Les logiciels professionnels feront augmenter les dépenses IT

Les dépenses attendues croîtront de 4,5 pour cent en 2018, selon le cabinet d'analystes Gartner. Il existe certes des incertitudes comme le Brexit ou une possible récession, "mais malgré ces points d'interrogation, les entreprises vont continuer d'investir dans l'IT au fur et à mesure qu'elles anticiperont sur la croissance de leur chiffre d'affaires. Leur modèle de dépenses va donc se déplacer. Ce seront les projets en matière d'activités numériques, de chaînes de blocs et d'IoT, ainsi que la poursuite de ceux dans les domaines des données massives (big data), d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle qui seront les forces motrices de la croissance", affirme John-David Lovelock, research vicepresident chez Gartner.

La plus grande partie du budget sera consacrée aux services de communication, qui représenteront cette année 1,427 billion de dollars, suivis des services IT (985 milliards de dollars). Mais la progression la plus étonnante sera à mettre au compte des logiciels d'entreprise, où Gartner table pour cette année sur 9,5 pour cent de dépenses en plus à 389 milliards de dollars.

Dans ce segment, le passage aux modèles SaaS sera un facteur de croissance. Gartner signal aussi que les centres de données ne progresseront que de 0,6 pour cent. Pour 2019, le cabinet s'attend même ici à un léger recul de 0,2 pour cent.

Les 'devices', dont les PC et smartphones, connaîtront une hausse de 5,6 pour cent à 704 milliards de dollars. Cela sera surtout dû à l'augmentation du prix de vente moyen des smartphones. Les ventes de pc resteront par contre stables. Gartner fait encore observer que même avec une migration accrue vers Windows 10, les entreprises n'étofferont pas leur parc de PC.