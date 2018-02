Les extracteurs de bitcoins gênent la recherche d'extra-terrestres

Les scientifiques qui recherchent la présence d'une vie extra-terrestre, pâtissent fortement du bitcoin et des autres monnaies virtuelles. Pour capter et analyser les signaux en provenance du cosmos, ils ont en effet besoin de puissantes puces IT. Or on n'en trouve plus car elles sont toutes achetées par des personnes qui veulent extraire de l'argent virtuel.