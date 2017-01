Les entreprises technologiques ont créé 3.000 nouveaux emplois l'an dernier

Pour 2017, l'industrie technologique table encore sur une progression nette de 200 emplois, malgré la fermeture de Caterpillar.

Le directeur d'Agoria, Marc Lambotte, déclare que la modération salariale de ces dernières années a aidé nos exportations à croître et a engendré de nouveaux postes de travail. Le CEO prévient cependant que si cette modération salariale est interrompue, des emplois disparaîtront.

"L'inflation importante et sa combinaison avec notre système d'indexation automatique risquent de menacer l'amélioration de notre position concurrentielle", affirme Lambotte.

Agoria propose par conséquent une réforme du système d'indexation en plafonnant l'indexation des salaires. "Accordez à tout le monde une indexation basée sur le salaire minimal de 1.560 euros", ajoute encore Lambotte. "Pour les salaires les plus bas, cela ne changera pas grand-chose. Ce sont surtout les salaires plus élevés qui seront moins indexés. Voilà comment nous pourrons réduire notre handicap du coût salarial, continuer de créer des emplois et mieux garder l'inflation sous contrôle."