'Les entreprises ne sont pas encore prêtes pour le GDPR à cause d'un manque flagrant de normes claires'

C'est le vendredi 25 mai qu'entrera en vigueur le General Data Protection Regulation (GDPR). Cette nouvelle loi européenne est destinée à remplacer l'actuelle, datant de 1992, et vise à améliorer la gestion et la sécurité des données des utilisateurs. La nouvelle réglementation donnera plus de responsabilités aux entreprises, organisations et pouvoirs publics.

...