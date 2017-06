Les écoles catholiques francophones pourront appeler via le nuage

L'entreprise ALLOcloud du Brabant Wallon et Panasonic Business ont décroché l'adjudication publique destinée à permettre à toutes les écoles catholiques francophones de transférer dans le nuage leurs centrales, ainsi que leurs lignes et communications téléphoniques. Cela signifie dès lors qu'elles pourront prendre congé des opérateurs classiques.

Il s'agit en tout de 700 écoles qui pourront potentiellement migrer vers le nuage. D'une durée de 4 ans, le contrat revêt une valeur évaluée à plus de 15 millions d'euros. Pour les écoles, ce passage au nuage représentera surtout une solide économie: plus de location d'une centrale, plus d'abonnement téléphonique et des communications bien moins chères. Les appels entre écoles seront même gratuits.

La solution prévue par ALLOcloud pourra être installée par les écoles mêmes. Panasonic Business se chargera de la gestion matérielle et fournira les téléphones SIP. Il suffira de connecter ceux-ci, après quoi ils se configureront automatiquement eux-mêmes. Via un portail web, les écoles pourront gérer leurs téléphonie et ajouter des téléphones ou configurer un 'flux d'appels'.

Le service de téléphonie dans le nuage ALLOcloud existe depuis 2013. Il s'agit d'une initiative de l'entreprise EYEPEA.eu établie à Saintes, qui est active en VoIP depuis 2005 déjà.