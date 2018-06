Les données de clients de Ticketmaster peut-être volées

Le samedi 23 juin 2018, Ticketmaster UK a découvert un logiciel mal intentionné sur un 'customer support product' hébergé par Inbenta Technologies, un fournisseur externe de Ticketmaster. Directement après avoir détecté ce maliciel, le produit Inbenta a été désactivé et ce, pour l'ensemble des sites web de Ticketmaster, mais on ne sait pas encore clairement s'il y a eu vraiment une fuite de données. Moins de 5% du clientèle mondiale a été touchée par cet incident.

On se perd encore en conjectures sur l'importance et la cause du problème

"Comme le produit Inbenta a été utilisé sur les sites web de Ticketmaster International, il est possible que certaines données personnelles ou de paiement de nos clients aient été accessibles à un tiers inconnu", écrit Ticketmaster dans un courriel adressé à la clientèle. Les clients, qui ont acheté un ticket entre septembre 2017 et le 23 juin 2018 ou qui ont tenté d'en acquérir un, ont reçu le courriel dans tous les pays où Ticketmaster est active, y compris en Belgique. Ticketmaster explique dans son mail qu'elle collabore avec des équipes spécialisées et avec des experts en sécurité pour connaître plus avant la cause du problème et son impact. Le site de billetterie a entre-temps aussi pris contact avec les autorités, les sociétés de cartes de crédit et les banques.

Adapter les mots de passe

Les clients qui se demandent si leurs données ont été volées, peuvent obtenir des informations complémentaires sur le site web http://security.ticketmaster.be. Par mesure de précaution, tous les clients potentiellement concernés sont en tout cas invités à modifier leur mot de passe. Ticketmaster recommande à ses clients de contrôler aussi leurs relevés de compte afin d'y déceler d'éventuels indices de fraude ou d'usurpation d'identité.