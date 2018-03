Les directeurs de la sécurité de Facebook, Google et Twitter en partance

C'est une période difficile pour pas mal d'experts en sécurité actifs dans des entreprises de sites sociaux. En très peu de temps en effet, plusieurs d'entre eux ont perdu leur travail chez Facebook, Google et Twitter. Les C4 ont été remis à un moment où la sécurité et la protection des données retiennent toute l'attention des autorités.

Désaccord chez Facebook

Le premier à s'être vu licencier a été Alex Stamos, directeur de la sécurité chez Facebook. Avant-hier, on apprenait en effet qu'il quittait l'entreprise, parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont Facebook réagissait à la désinformation.

Le principal réseau social au monde fait depuis assez longtemps déjà l'objet de critiques quant à la manière dont il traite les contenus factices et nuisibles. Il est clair aussi qu'il règne un désaccord à ce propos au sein de la firme. Récemment, Brian Fishman, en charge des formations chez Facebook en matière de mesures anti-terroristes, admettait que l'entreprise devait en faire plus.

Dans ses petits souliers

Selon The New York Times, les tâches de Stamos avaient été réparties en décembre déjà. Le PDG de l'entreprise Mark Zuckerberg et la directrice d'exploitation Sheryl Sandberg ne voient cependant pas d'un bon oeil le départ de Stamos. Il a donc été prié de rester à son poste au moins jusqu'en août pour assurer la transition.

Entre-temps, la situation chez Facebook ne fait que se compliquer suite au scandale Cambridge Analytica et à celui des élections américaines. Les yeux de divers gouvernements sont actuellement dirigés vers Facebook, et Mark Zuckerberg est invité à venir se justifier.

Licencié après 11 années de service

Quelques jours après Alex Stamos, Michael Zalewski, directeur de la protection des informations chez Google, a été licencié. On ne sait pas très bien pourquoi, mais sur sa page Twitter, il donne les explications suivantes: "Après quasiment onze ans, je quitterai Google à la fin du mois. Ce fut une expérience agréable."

Il est à tout le moins étonnant que le responsable de la protection des informations confirme son départ précisément en cette période au bout de quasiment onze années de service. Zalewski n'était cependant pas le plus haut 'gradé' chez Google, puisque ce rôle est assumé par Gerhard Eschelbeck, vice- président de la sécurité.

Démarrer une startup

Le dernier directeur qui vient d'annoncer son départ, n'est autre que Michael Coates. L'homme était responsable de la protection des informations chez Twitter. Il travaillait depuis 2015 pour le réseau social. Selon Coates, son départ avait été annoncé en interne depuis trois semaines déjà.

"Twitter fut pour moi une expérience incroyable, mais comme je l'ai expliqué en interne il y a quelque temps, je suis arrivé au bout de mon chemin. Je pars la tête haute et laisse derrière moi une solide équipe de sécurité", écrit-il dans un tweet. Coates renonce aux grandes firmes et annonce son souhait de créer une startup.