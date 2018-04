Les directeurs d'Apple ont reçu un bonus de 22 millions de dollars en actions

Apple a placé des documents sur son site web, qui nous indiquent de quelle manière la firme récompense sa direction. Ces documents avaient été précédemment déjà rendus publics sur le site web de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, le contrôleur boursier aux Etats-Unis.

Des fichiers en question, il apparaît que les directeurs Craig Federighi, Phil Schiller, Eddy Cue, Angela Ahrendts et Luca Maestri d'Apple ont tous pu profiter de la forte hausse du cours de l'action de l'entreprise. Il y a trois ans, Apple avait déjà attribué à Schiller, Cue, Riccio et Williams 130.177 actions pour une valeur de 22 millions de dollars et ce, à chacun. Les autres directeurs avaient reçu chacun 77.000 actions de l'entreprise. Cette quantité d'actions représentait pour chacun quelque 13 millions de dollars.

Selon le communiqué, Apple compte poursuivre sa politique de bonus le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020. On ne sait cependant pas encore combien d'actions les directeurs en question recevront à ces dates.