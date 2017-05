Les développeurs Android pourront dissimuler des applis pour les appareils-racines

Il s'agit là d'une adaptation dans la Play Console, par laquelle le développeur pourra indiquer quels appareils pourront trouver ou non son appli dans le Play Store. Il sera ainsi possible par exemple d'exclure des smartphones intégrant trop peu de mémoire RAM, mais aussi certains modèles.

La fonction permettra de rendre aisément introuvables des applis très exigeantes pour des appareils peu performants, ce qui empêchera leurs utilisateurs de connaître une piète expérience avec telle ou telle appli. Mais il sera possible également de les filtrer sur base d'un test d'intégrité contrôlant si le smartphone dispose d'un accès-racine.

Ces derniers jours, divers utilisateurs se sont rendu compte que Netflix ne figurait plus dans Google Play pour les appareils avec accès-racine. Il est possible que la nouvelle fonction de filtrage en soit la cause.