Les crypto-monnaies perdent de leur valeur après une mesure prise par Google

Google a annoncé qu'à partir de juin, il ne serait plus possible sur sa plate-forme publicitaire d'encore insérer des annonces pour, notamment, les bourses où sont négociées les crypto-monnaies, les portefeuilles où sont conservées ces dernières, les sites web prodiguant des conseils aux investisseurs en crypto-monnaies, ainsi que les ICO (une sorte d'entrée en bourse numérique pour les startups). Aucune publicité ne pourra plus être faite non plus à propos des options binaires permettant de spéculer sur le cours des crypto-monnaies.

Plus généralement, Google cible aussi les jeux de hasard et les produits à risque ou non-réglementés qui promettent un gain rapide aux investisseurs. Ces mesures s'inscrivent dans une liste assez longue de nouvelles règles publicitaires, que Google a annoncées en même temps que son rapport annuel sur la suppression des publicités indésirables. Précédemment, Facebook avait également fait savoir qu'elle allait bloquer temporairement sur son réseau social les publicités en faveur des crypto-monnaies.

Après cette annonce de Google, la valeur du bitcoin est descendue sous la barre des 8.000 dollars. La valeur de l'ethereum est elle passée sous celle des 600 dollars, ce qui fait que cette monnaie vaut à présent moins de la moitié de ce qu'elle valait encore au début de l'année. Selon des données de Coinmarketcap, le ripple vaut encore 0,72 dollar contre 3,79 dollars qui était sa valeur maximale en janvier dernier. Les 100 premières crypto-monnaies sont dans le rouge, à l'exception du DigixDao, une monnaie virtuelle associée à un gramme d'or.