'Les catastrophes naturelles, la Coupe du Monde de Football et les crypto-monnaies ont engendré le plus de fraudes sur internet'

Kaspersky publie un rapport sur les pourriels (spam) et l'hameçonnage ('phishing') sur internet. Ce sont les catastrophes naturelles, la Coupe du Monde de Football et les crypto-monnaies qui y reviennent le plus souvent.