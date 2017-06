Les boutiques web de Centralpoint passent entre de nouvelles mains

Centralpoint.nl a été fondée en 2001 par Brian Speelman et a crû depuis lors jusqu'à devenir le plus important fournisseur IT professionnel du Benelux avec un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Via Centralpoint.be, le magasin web fournit aussi du matériel IT en Belgique. Infotheek rachète donc à présent les actions de Greenfield Capital Partners et de Brian Speelman. Le montant du rachat n'a pas été communiqué. L'Autoriteit Consument & Markt (ACM) néerlandaise doit cependant encore marquer son accord sur ce rachat.

Stratégie européenne

Infotheek Group entend concurrencer le top IT européen, et cette acquisition s'inscrit dans cette stratégie. Le rachat suit aussi la tendance à la consolidation en cours depuis quelques années déjà sur le marché IT européen. "Grâce à cette reprise, nous poursuivons la ligne que nous avons lancée avec notre actionnaire Altor", déclare Jordy Kool, CEO d'Infotheek Group, dans un communiqué. "Avec la connaissance et l'expérience en ligne que nous acquérons ainsi, nous offrirons à notre clientèle conjointe un accès en ligne plus large à l'IT circulaire. Nous pourrons ainsi aussi atteindre un groupe-cible plus vaste, afin de prolonger la longévité d'encore plus de produits IT", ajoute Kool.

Infotheek Group a été fondé en 1991 et est le numéro un du marché européen en IT circulaire. Le groupe se compose de plusieurs labels et dispose du plus vaste centre de reconditionnement d'Europe. Infotheek Group occupe plus de 800 collaborateurs répartis dans 24 filiales européennes.