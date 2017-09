'Les Belges achèteront cette année pour plus de 10 milliards d'euros en ligne'

Les dépenses en ligne ont été au premier semestre de 10 pour cent supérieures à celles de la même période de l'année dernière. Comme il y a traditionnellement un pic d'achats au cours de la période des fêtes de fin d'année, BeCommerce s'attend à ce que le chiffre d'affaires en ligne dépasse cette année pour la première fois la limite des 10 milliards d'euros. En 2016, les dépenses online avaient été quasiment de 9,1 milliards d'euros.

Au cours du premier semestre de 2017, 42,3 millions de produits ont été achetés en ligne par 7,9 millions de personnes dans notre pays, selon le 'market monitor' de BeCommerce. Cela représente une hausse de 2 pour cent. Comme le chiffre d'affaires en ligne a crû plus rapidement, cela signifie que les gens dépensent plus avec un montant moyen de 118 euros par achat. La plupart des dépenses concernent les tickets d'avion, les séjours en hôtel, les événements et les voyages. Les emplettes en ligne représentent à présent 17 pour cent de l'ensemble des dépenses. La catégorie 'ordinateurs et accessoires' a connu la plus forte progression au premier semestre de cette année avec une croissance de 31 pour cent par rapport à l'an passé. Dans cette catégorie, 23 pour cent des dépenses se font en ligne. De début janvier à fin juin, c'est en Flandre qu'on a dépensé le plus online avec un montant de 2,92 milliards d'euros.