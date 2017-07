Les activités 'cloud' de Google continuent de croître

Au deuxième trimestre de 2017, Google a décroché trois fois plus d'importants contrats pour ses services 'cloud' professionnels que durant la période correspondante de l'année dernière. Voilà ce qu'a expliqué le CEO de Google, Sundar Pichai, lors de la présentation des résultats trimestriels d'Alphabet, la société mère de Google. Par 'importants contrats', il faut comprendre des contrats de plus de 500.000 dollars. Il s'agit ici tant de la Google Cloud Platform (la version Google des Amazon Web Services, en quelque sorte) que du progiciel bureautique G Suite.

L'entreprise n'a donné aucun résultat détaillé, mais il n'en reste pas moins vrai que le nuage représente probablement son pôle de croissance le plus rapide. Les services 'cloud' figurent dans les résultats sous la rubrique 'autres', à savoir les rentrées non-publicitaires. Cette rubrique 'autres' a crû de 42 pour cent à 2,66 milliards d'euros. La progression est ici deux fois plus rapide que celle des rentrées publicitaires. Il n'empêche que Google tire encore et toujours la grande majorité de ses revenus de la publicité: 19,47 milliards d'euros lors du dernier trimestre.

Avec Google Cloud, l'entreprise pêche dans l'étang des 'cloud services', un marché excessivement lucratif, où Amazon, avec ses Web Services, est le numéro un depuis des années déjà. Microsoft, avec Azure, représente également un acteur en vue sur ce marché. Quant à Google, elle est généralement considérée comme le numéro trois.