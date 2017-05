Les abonnements numériques de type Netflix bientôt utilisables à l'étranger

"Ce contenu n'est pas disponible": c'est le genre de message que de nombreux internautes obtiennent quand ils veulent consulter un site sécurisé depuis l'étranger. Même s'ils disposent d'un abonnement numérique pour écouter de la musique en ligne, pour regarder leurs programmes télé préférés ou pour jouer en réseau, ils ne peuvent souvent en faire usage que dans leur pays.

Mais cela va changer. Les personnes qui se rendent temporairement à l'étranger - pour des vacances, le travail ou les études - pourront sans problème utiliser leur abonnement payant. Le Parlement européen a approuvé jeudi l'accord conclu avec les Etats membres. Les prestataires qui offrent des abonnements gratuits, comme les chaînes publiques, pourront choisir si leur contenu peut dépasser les frontières ou pas.

L'utilisation croissante des smartphones et des tablettes rendait la question de la non-limitation des droits numériques de plus en plus prégnante. "Ces frontières artificielles ne doivent pas exister dans un marché unique européen", a commenté l'eurodéputé germanophone Pascal Arimont (PPE). "En éliminant les frais d'itinérance à partir de juin de cette année, l'utilisation d'offres en ligne à l'étranger est déjà plus abordable. Je me réjouis donc de cette nouvelle étape vers la mise en oeuvre de la stratégie numérique de l'UE pour supprimer les frontières existantes sur Internet." Celle-ci s'attend à ce que les services numériques deviennent encore plus populaires à partir du 15 juin et de la suppression définitive des frais d'itinérance.