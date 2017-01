Lenovo présente son premier casque VR

Ce casque-lunettes n'a pas encore d'appellation et de date de lancement précise. Actuellement, il s'agit d'un prototype que l'entreprise a présenté à quelques sites technologiques américains, dont Endgadget et The Verge.

Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le casque VR de Lenovo pèse 350 grammes, ce qui est nettement moins que les 555 grammes du HTC Vive, alors qu'avec une résolution de 1.440 x 1.440 (OLED), il n'a rien à envier aux deux produits premium du moment, à savoir le Vive et l'Oculus Rift.

On sait par contre que Lenovo n'utilise pas de capteurs externes pour suivre les mouvements de l'utilisateur, même si le casque propose une fonction 'six-degrees-of-freedom', ce qui signifie que les mouvements de la tête sont suivis. L'appareil est également dépourvu de contrôleurs de mouvements, même si cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être ajoutés par des fabricants de hardware externes.

Le casque-lunettes fonctionnera avec la plate-forme Windows Holographic. Microsoft avait annoncé en octobre qu'elle allait avec Windows 10 supporter davantage la VR. Elle avait déclaré à l'époque que Lenovo, mais aussi HP, Dell, Asus et Acer notamment préparaient des lunettes VR à partir de 299 dollars.

Prix abordable

Même si nous ne pouvons évidemment pas encore émettre de jugement sur les fonctions et l'expérience d'utilisation de l'appareil, il semble que Lenovo veuille miser sur un prix abordable, qui devrait osciller entre 300 et 400 dollars. Selon The Verge, on serait plus proche des 300 dollars.

Si tel était le cas, Lenovo descendrait nettement sous les prix du HTC Vive (799 euros) et de l'Oculus Rift (599 euros), mais aussi du PSVR (399 euros). L'utilisateur devra cependant disposer d'un PC Windows suffisamment puissant pour générer la réalité virtuelle.