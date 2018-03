'Lenovo licencie 190 personnes et renonce aux séries Moto Mods et Moto X'

Lenovo a annoncé une série de licenciements parmi les collaborateurs de Motorola à Chicago. Trente à cinquante pour cent du personnel perdront leur travail, bien que Lenovo elle-même n'évoque pas encore de chiffre précis. Selon des sources d'Android Police, il serait question de 190 collaborateurs.

Produits de niche

Récemment encore, Lenovo avait présenté au MWC son nouveau Health Modpermettant de mesurer les principaux paramètres de santé à partir de l'index d'une personne. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse là de l'un des derniers Moto Mods. Selon des initiés, les mods attirent trop peu de clients. Pour la même raison, LG avait précédemment déjà aussi renoncé à ses mods, et Google avait gelé le Project Ara modulaire.

Ce qui est étonnant, c'est que Motorola a toujours choisi de rendre les Moto Mods uniquement compatibles avec les modèles de la série Z. Le Health Mod par exemple n'est pas un appareil à placer à l'arrière du téléphone, comme d'autres mods. Il n'est connecté que via Bluetooth au téléphone. En théorie le Health Mod aurait donc pu fonctionner avec d'autres appareils Android, voire avec des téléphones iOS.

En outre, le nouveau smartphone Moto X5 sera aussi supprimé. Sur internet, on avait vu apparaître des photos d'un appareil à écran 18:9 et avec une encoche de type iPhone. Chez Lenovo, on déclare officiellement que la série X continuera d'exister, mais des sources confirment que le X5 ne sortira pas et que la série X sera mise au frigo.

Dans le rouge

Ce n'est pas la première fois que Lenovo effectue des coupes sombres parmi les collaborateurs de Motorola. Fin de l'année dernière déjà, plus de mille emplois étaient passés à la trappe. Lenovo a repris le personnel de Motorola en 2014 via Google. Le géant chinois ambitionnait à l'époque de rendre la division des smartphones Moto à nouveau rentable, sans pour autant qu'ils perdent leur identité. Malgré différentes restructurations, l'entreprise n'a donc jusqu'à présent pas réussi à faire sortir la division Motorola du rouge.