Le véhicule volant AeroMobil en prévente cette année encore

Selon un communiqué de presse d'Aeromobil, le véhicule sera "tant un avion complètement intégré qu'une voiture hybride à quatre roues entièrement opérationnelle". Le nouveau modèle sera présenté le vingt avril lors du Top Marques Monaco, un événement automobile exclusivement réservé aux super-voitures et organisé à Monaco.

L'entreprise n'a révélé aucun autre détail, en ce compris le prix. Le prototype datant de 2014 fonctionnait à l'essence et une fois le plein fait, il pouvait parcourir 700 km sur route et 875 km dans les airs. Il atteignait la vitesse maximale de 160 kilomètres heure sur route et 200 kilomètres heure dans les airs. Si vous envisagez d'acheter un tel véhicule, sachez que vous aurez besoin d'un brevet de pilote et d'un permis de conduire.

Reste à espérer que la version commerciale sera plus fiable que le modèle d'essai. En 2015, son inventeur, Stefan Klein, avait dû effectuer un atterrissage d'urgence, alors qu'il le conduisait, pardon pilotait. Grâce à un parachute, il réussit à se poser sans trop de mal sur le sol.

Selon l'équipe d'Aeromobil, le modèle actuel a "fait l'objet de centaines d'améliorations", et le véhicule respecte les réglementations existantes s'appliquant tant aux voitures qu'aux avions.